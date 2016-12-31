Алиев: разрешение конфликта в Карабахе является основным приоритетом страны

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в субботу, что урегулирование Карабахского конфликта является основным приоритетом внешней политики страны.

"Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта является основным приоритетом нашей внешней политики. Могу сказать, что в течение года наши политические и дипломатические позиции еще сильнее укрепились. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет", — сказал Алиев, поздравляя азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

"Четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Как президенты стран-сопредседателей, занимающихся этим вопросом, так и руководители ОБСЕ и других структур уже неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости статус-кво", — цитирует Алиева Гостелеканал АЗТВ.

Также президент подвел экономические итоги 2016 года. По его словам, несмотря на все трудности, ненефтяная промышленность страны выросла на 5%, а сельское хозяйство – более чем на 2%, удалось сохранить валютные резервы. "Это тоже очень важно, так как наш экономический потенциал, финансовые ресурсы определяют как нашу экономическую, так и политическую независимость", — сказал президент.

Он отметил, что в 2016 году для улучшения условий жизни переселенцев были заложены новые поселки, городки, доходы населения, несмотря на то, что 2016 год был кризисным, увеличились на 7%, а средняя заработная плата – на 9%.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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