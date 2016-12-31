WP уточнила, куда проникли хакеры, якобы взломавшие энергосеть в США

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Газета Washington Post, ранее сообщившая о проникновении якобы российских хакеров в энергетическую сеть в штате Вермонт, уточнила, что речь идет лишь о взломе офисного компьютера.
Ранее издание со ссылкой на источники в американской администрации сообщило об обнаружении приписываемой "российским хакерам" вредоносной программы в системе электроэнергетической компании Burlington Electric.
Сообщалось, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются "российским хакерам", и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе.
Однако руководство Burlington Electric заявило, что после проверки компьютеров вредоносная программа была обнаружена лишь на одном ноутбуке, не связанном с энергетической сетью.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.