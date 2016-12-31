Вновь переиграл: FP рассказал о "ловком ходе" Путина против Белого дома

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Отказавшись выслать из страны американских дипломатов в ответ на санкции, введенные Бараком Обамой, российский лидер сделал очередной "ловкий ход" против Белого дома, пишет американский журнал Foreign Policy.

После того как 29 декабря президент США Барак Обама принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть диппредставительства в Мэрилэнде и Нью-Йорке, якобы использовавшиеся в разведывательных целях, встал вопрос о том, как на эти действия ответит Россия.

Ранее Москва традиционно реагировала на недружественные действия со стороны Запада, говорится в статье. Многие эксперты строили предположения, каким окажется ответ: от закрытия англо-американской школы в Москве до высылки аналогичного числа американских дипломатических работников.

Однако отказ России от раздувания дипломатического скандала стал неожиданностью для всех. В тактическом отношении российскому президенту удалось добиться триумфа, отказавшись от жесткой дипломатии, полагают авторы статьи. "Это был очень умный ход, — цитирует Foreign Policy политолога Федора Лукьянова. — Он еще сильнее унизит Обаму".

Жест Путина устраняет все сомнения относительно того, что российский президент планирует наладить прочные отношения с администрацией Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. Теперь мало кто рискнет поставить на то, что отношения России и США не будут улучшаться, подчеркивают авторы статьи. Например, многие экономисты уже не сомневаются в том, что антироссийские санкции в 2017 году будут частично сняты.

Несмотря на то, что расхождения по ряду вопросов могут представлять препятствие на пути нормализации отношений, есть все основания полагать, что начало взаимодействия Путина и Трампа на международной арене будет безоблачным, заключает Foreign Policy.

29 декабря президент США Барак Обама объявил, что ввел санкции против девяти организаций и физических лиц, включая ФСБ и ГРУ. Властями США принято решение выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть объекты недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке, являющиеся дипломатической собственностью РФ. Владимир Путин назвал шаги американского президента "провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений", но заявил, что, оставляя за собой право на ответные действия, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и высылать американских дипработников.