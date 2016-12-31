Forbes рассказал, когда Киев останется без "легких денег" за транзит газа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Все большие объемы российского газа идут в Европу напрямую, и в этой ситуации киевские власти должны задуматься, что будет с энергетикой страны, когда стабильный поток "легких денег" за транзит иссякнет, пишет на сайте Forbes обозреватель Кеннет Рапоза.

Автор ссылается на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым поставки российского газа в Европу через газопровод "Северный поток" за последнюю неделю года значительно выросли. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. Объем транзита по Украине за это время значительно сократился, заявил в пятницу "Нафтогаз".

Из данных ENTSOG автор делает вывод, что рост транзита через "Северный поток" и падение объема поставок через Украину напрямую связаны. Украинский "Нафтогаз" уже выразил по этому поводу озабоченность, вспомнив об утверждениях Еврокомиссии, что более активное использование газопровода Opal "Газпромом" никак не скажется на транзите через Украину.

"Нафтогаз" опасается, что рост поставок "Газпрома" в обход Украины говорит о том, что Россия намеренно снижает объемы транзита. Это уменьшит доходы и ослабит позицию Киева, который пытается использовать газ как рычаг влияния, пишет Рапоза. В такой ситуации без кардинальных перемен украинской энергетике не обойтись. Более того, если черноморский газопровод "Турецкий поток" будет достроен по плану в трехлетний срок, это поставит перед Киевом нелегкую задачу: найти способ зарабатывать самостоятельно, не полагаясь на источник дохода в виде выплат за транзит.

Руководство "Нафтогаза" не отрицает того, что стране нужно развивать собственную энергетику, отмечает Рапоза, однако все планы пока не имели успеха в связи с политической борьбой партий и стоящих за ними олигархов, желающих иметь доступ к дешевой энергии. Несмотря на насущную необходимость обеспечить энергетическую независимость страны, будущее "Нафтогаза" все еще зависит от сиюминутных раскладов в украинской политике, заключает автор.

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена только частично. В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российской компании к Opal.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.