NYT: Трамп заявил помощникам, что не видит смысла в конфронтации с Россией

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп не видит смысла в конфронтации с Россией, пишет New York Times со ссылкой на источники, близкие к Трампу.

"В последние дни он (Трамп — ред.) говорил своим собеседникам, что не видит больших выгод в этом и что он считает бессмысленными ссоры с Россией", — пишет газета. Издание напоминает, что Трамп давно говорил о необходимости поддерживать рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Также, по сообщению газеты, Трамп был "удивлен размерами и возможностями российского ядерного арсенала", о которых его проинформировали на брифингах представители разведки. Ранее Трамп заявил, что не возражает против новой гонки вооружений, но его советники немедленно заявили, что на самом деле будущий глава государства стоит за разоружение. Пока неизвестно, проинформировали ли Трампа о многомиллиардной программе модернизации ядерных сил, которую предложил уходящий президент Барак Обама, отмечает газета. Пентагон, в свою очередь, предложил потратить до 1 триллиона долларов на модернизацию средств доставки ядерного оружия.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

Трамп приветствовал эти слова Путина, назвав их "отличным ходом". Таким образом, расчеты уходящей администрации на дальнейшую конфронтацию России и будущего президента США не оправдались.