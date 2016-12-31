Аналитик считает решение Путина отложить санкции против США блестящим ходом

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Решение российского президента Владимира Путина отложить ответные шаги на санкции США по "вмешательству в выборы" было блестящим ходом, который побудит будущего президента Дональда Трампа налаживать отношения с Россией, считает старший аналитик по Евразии ведущего американского экспертного центра Stratfor Лорен Гудрич.
"Решение Путина не вводить меры в отместку и заявление, что он будет ждать администрации Трампа, с одной стороны, лишает легитимности решение Обамы, а с другой — усиливает давление на Трампа с тем, чтобы он действовал в более примирительном ключе, когда придет к власти", — считает Гудрич, чьи слова приводит телекомпания CBC.
"Это невероятный шахматный ход", — добавила Гудрич.
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.