Аналитик считает решение Путина отложить санкции против США блестящим ходом

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Решение российского президента Владимира Путина отложить ответные шаги на санкции США по "вмешательству в выборы" было блестящим ходом, который побудит будущего президента Дональда Трампа налаживать отношения с Россией, считает старший аналитик по Евразии ведущего американского экспертного центра Stratfor Лорен Гудрич.

"Решение Путина не вводить меры в отместку и заявление, что он будет ждать администрации Трампа, с одной стороны, лишает легитимности решение Обамы, а с другой — усиливает давление на Трампа с тем, чтобы он действовал в более примирительном ключе, когда придет к власти", — считает Гудрич, чьи слова приводит телекомпания CBC.

"Это невероятный шахматный ход", — добавила Гудрич.

При этом она заявила, что, новые санкции не нанесут вреда России. "Они не сдерживающие, они не наносят вреда России и не особенно увеличивают давление на Россию", — считает аналитик. При этом, добавляет она, в распоряжении уходящего президента Барака Обамы было не так много возможностей, которые бы могли реально повредить Москве.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Неблагоразумные и очень вредные - высланный из США дипломат РФ о санкциях

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".