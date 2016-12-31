В Египте восстановили пострадавшую при теракте коптскую церковь

© РИА Новости. Рафаэль Даминов ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в коптской церкви в Каире Инженерное управление египетской армии закончило реставрационные работы в пострадавшей при теракте коптской церкви в Каире, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил закончить восстановительные работы в храме в Каире, в котором произошел теракт, до праздника коптского Рождества 7 января.

Восстанавливать здание церкви было поручено Инженерному управлению ВС Египта.

Мощный взрыв прогремел одиннадцатого декабря в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор, где проводит службу коптский патриарх. По данным Минздрава АРЕ, в результате теракта погибли 27 человек, 49 получили ранения. Взрыв, произошедший внутри церкви "Аль-Бутросия", нанес значительный ущерб стенам строения и его внутренней отделке.