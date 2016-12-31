В Венесуэле освободили оппозиционера и экс-кандидата в президенты Росалеса

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство Венесуэлы освободило оппозиционера, бывшего кандидата на пост президента страны Мануэля Росалеса и нескольких активистов, арестованных в 2014 году в ходе протестов против властей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Оппозиционер и бывший кандидат на пост президента Венесуэлы Мануэль Росалес был арестован в октябре 2015 года после возвращения в страну. Росалес, основатель оппозиционной партии "Новое время", в качестве губернатора возглавлял штат Сулия, а в 2006 году проиграл президентские выборы лидеру социалистов Уго Чавесу. В 2009 году Росалес был обвинен в коррупции и бежал в Перу.

Правозащитные организации отмечают, что под стражей остаются по меньшей мере 100 человек, выступивших против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что оппозиция Венесуэлы исключила возможность возвращения к переговорам с Мадуро при посредничестве Ватикана, если власти Каракаса не пойдут на уступки. В конце октября посланник Ватикана и бывшие главы Испании, Панамы и Доминиканской Республики смогли посадить за стол переговоров оппозицию и действующего президента.

Однако противники Мадуро в декабре вышли из переговоров, заявив, что правительство нарушает договоренности о допуске гуманитарной помощи в страну и восстановлении власти Национальной ассамблеи, а также нарушило обещание отпустить политических активистов на свободу, отмечает агентство.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.