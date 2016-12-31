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В мире

Полиция помешала "сталкерам" отметить Новый год у Чернобыльской АЭС

17:3231.12.2016
(обновлено: 18:00 31.12.2016)
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Supinsky

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Украинская полиция задержала четырех экстремалов, готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, говорится в сообщении в Facebook главного управления Нацполиции Украины по Киевской области.

"Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех "сталкеров" во время патрулирования зоны отчуждения в нежилом доме в районе отселенного села Иловница Иванковского района", — говорится в сообщении.

Новое сооружение - арка над объектом Укрытие (четвертый энергоблок) Чернобыльской атомной электростанции. 29 ноября 2016
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС накрыли аркой
Установлено, что трое мужчин 23-30 лет и 25 летняя женщина незаконно вне контрольно-пропускных пунктов проникли в зону отчуждения для экстремального туризма и собирались встретить Новый год в городе Припять.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в районах с радиоактивным загрязнением.

Молодым людям грозит штраф, материалы дела переданы в суд.

Чернобыль 30 лет спустя
Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости. Евгений Котенко
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26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
Волк в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости. Евгений Котенко
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Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.
Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости. Виктор Толочко
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По данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
Кукла в детском саду брошенного города Припять
© REUTERS/ Gleb Garanich
Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости. Евгений Котенко
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Современная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.
Орлан-белохвост в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
Строительные работы на реакторе Чернобыльской АЭС
© AFP 2016/ Genya Savilov
Верховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
Рабочие в автобусе на строительной площадке возле четвертого блока Чернобыльской АЭС
© AFP 2016/ Genya Savilov
С 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости. Евгений Котенко
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За прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.
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