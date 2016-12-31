Полиция помешала "сталкерам" отметить Новый год у Чернобыльской АЭС
17:3231.12.2016
(обновлено: 18:00 31.12.2016)
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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Украинская полиция задержала четырех экстремалов, готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, говорится в сообщении в Facebook главного управления Нацполиции Украины по Киевской области.
"Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех "сталкеров" во время патрулирования зоны отчуждения в нежилом доме в районе отселенного села Иловница Иванковского района", — говорится в сообщении.
Установлено, что трое мужчин 23-30 лет и 25 летняя женщина незаконно вне контрольно-пропускных пунктов проникли в зону отчуждения для экстремального туризма и собирались встретить Новый год в городе Припять.
В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в районах с радиоактивным загрязнением.
Молодым людям грозит штраф, материалы дела переданы в суд.
Чернобыль 30 лет спустя
26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.
По данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
Современная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
Верховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
С 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
За прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.