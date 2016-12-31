В Душанбе военнослужащие российской базы поздравили детей в доме-интернате

ДУШАНБЕ, 31 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Командование военного госпиталя Минобороны РФ, дислоцированного в Душанбе, провело благотворительную акцию на территории дома-интерната, расположенного также в столице Таджикистана, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа Николай Беркалов.

"Более 20 сотрудников госпиталя с фруктами, конфетами, письменными принадлежностями, азбуками, раскрасками и игрушками поздравили 90 детей, проживающих в доме-интернате, вручив им подарки", — сообщил Беркалов.

Кроме того, в субботу сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка посетили более 200 семей военнослужащих и поздравили их с Новым годом. Данное мероприятие было организовано командованием 201-й российской военной базы.

"В новогодние праздники военнослужащих ожидают более 50 культурно-досуговых мероприятий, в культурно-развлекательном центре будут организованы вечера отдыха, дети смогут посетить новогодние представления, утренники и елки, кроме того, для них заказаны билеты на праздничные представления и детские спектакли в театрах города Душанбе", — рассказал Беркалов.

По его словам, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в праздничные дни организовано посещение музеев и театров, также в период праздников спланировано проведение спортивных мероприятий, конкурсов самодеятельности, просмотры художественных фильмов. Подобные праздничные мероприятия будут проходить во всех военных гарнизонах соединения.