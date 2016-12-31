Власти Египта начали передачу останков жертв разбившегося в мае A320

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Египта в субботу начали передавать родственникам останки жертв авиакатастрофы самолета EgyptAir, потерпевшего в мае этого года крушение над Средиземным морем, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей авиакомпании.

В компании отметили, что отслеживают передачу семьям останков представителей экипажа авиалайнера, говорится в сообщении.

Распоряжение о передаче родственникам останков последовало от генпрокурора Египта 17 декабря. Ранее Франция вновь призвала египетскую сторону к передаче семьям останков жертв авиакатастрофы.

Комиссия по расследованию в заявлении, распространенном 15 декабря, сообщила об обнаружении на телах жертв авиакатастрофы следов взрывчатых веществ. Расследование дела было передано в генеральную прокуратуру Египта в связи с подозрением на наличие криминального следа.

Аэробус А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая. Всего на борту находились 66 человек.

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