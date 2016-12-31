Хуситы заявили, что сбили саудовский самолет-разведчик у границы с Йеменом

ДУБАЙ, 31 дек — РИА Новости. Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что в субботу сбили саудовский самолет-разведчик на юге королевства, сообщает принадлежащее хуситам новостное агентство "Саба" со ссылкой на военный источник.

Как сообщает агентство, боевики группировки и лояльные ей военные силы сбили саудовский самолет-разведчик рядом с военной базой в округе Джизан на юге Саудовской Аравии, расположенном на границе с Йеменом.

Кроме того, как утверждают хуситы, они подбили принадлежащий Саудовской Аравии танк и обстреляли артиллерийскими снарядами саудовских военных вблизи йеменской границы.

Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади против хуситов, пока не сделало никакого заявления на этот счет.