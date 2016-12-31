В МИД видят предпосылки к выходу из тупика, в который привела команда Обамы

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Есть все предпосылки для того, чтобы выйти из того тупика, в который привела российско-американские отношения нынешняя администрация США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что даже с прежней командой США, которая "абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам", российские власти работали и "пытались нащупать те точки, по которым можно вести диалог, хотя были готовы к большему, полноформатному сотрудничеству".

"Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать. Блокировка работы приводит к еще большему осложнению отношений. Поэтому как говорили, так и продолжаем говорить: работать будем с любой командой. Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки", — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

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