Захарова прокомментировала утверждения, что Россия поставила на Трампа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Утверждения Вашингтона, что Москва сделала ставку на избранного президента США Дональда Трампа и что это "ее кандидат", не соответствуют действительности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Утверждения американского истеблишмента о том, что Россия поставила на Трампа и это ее кандидат, — это как раз один из элементов информационной войны. Это же не так", — сказала российский дипломат.

По ее словам, после того, как определились два основных кандидата — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, — "стало очевидно, что один из кандидатов полностью построил свою кампанию на антироссийской риторике". "Не было пророссийских кандидатов, был один русофобский кандидат. Если говорить о внешнеполитическом курсе демократов и Хиллари Клинтон, то все, о чем они говорили в контексте международных отношений, так или иначе было связано с демонизацией России. Поэтому придумывать, что Россия поддерживала, симпатизировала, а тем более радовалась победе своего кандидата, — это просто не понимать или, наоборот, очень хорошо понимать суть того, что происходило, пытаясь выдать черное за белое", — подчеркнула Захарова.

"Конечно, невозможно было бы радоваться победе человека, который провозгласил своей основной мишенью в международных делах низвержение России. Но даже при этом раскладе победа Клинтон была бы воспринята в качестве выбора американского народа", — пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Читайте полный текст интервью с Марией Захаровой >>