Киев хочет вернуть осужденного в России за шпионаж украинца

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева получил ходатайство о приведении в соответствие с украинским законодательством приговора российского суда, который осудил украинца Валентина Выговского на 11 лет тюрьмы за шпионаж, представление внесено в рамках процедуры передачи украинца на родину для отбывания наказания, сообщает минюст Украины.

В марте этого года Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Валентину Выговскому, получившему 11 лет колонии за шпионаж — осужденный вербовал специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России для получения секретных данных. В апреле Минюст Украины направил в РФ запрос о передаче Выговского на Украину для отбывания наказания.

"Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Сейчас соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины",- говорится в сообщении минюста.

После получения копии постановления суда украинский минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. При наличии согласия всех сторон предстоит передача заключенного.

Выговского задержали в 2012 году: по данным ФСБ РФ, через интернет он привлекал работников российского ОПК авиационно-космического профиля к сбору секретных данных. Его интересовала закрытая техническая документация по ведущимся перспективным разработкам.

Выговский был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму. В ходе предварительного следствия он признал факты вербовки россиян и ведения разведывательной деятельности против РФ, заявили ранее в ФСБ.