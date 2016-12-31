В Брюсселе нетрезвых водителей в новогоднюю ночь отвезут домой бесплатно

БРЮССЕЛЬ, 31 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Добровольцы из ассоциации "Ответственные молодые водители" (Responsible Young Drivers) в новогоднюю ночь в Брюсселе будут бесплатно развозить по домам нетрезвых автолюбителей, которые сделают выбор в пользу этой услуги, отказавшись от вождения "подшофе".

Как сообщил РИА Новости представитель ассоциации, для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер.

В связи с тем, что число желающих воспользоваться услугой бесплатного извоза растет с каждым годом, автолюбителям рекомендовано звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой. Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 часов утра будут задействованы 200 автомобилей.

Примечательно, что право новогоднего извоза предоставлено не каждому "ответственному молодому водителю", а лишь тем из них, кто предварительно прошел соответствующий тест на вождение.

Брюссельская полиция, со своей стороны, уже предупредила, что в новогоднюю не будет делать ночь поблажки подвыпившим водителям.

В свою очередь, власти Брюсселя оповестили, что все желающие смогут бесплатно добраться до дома в новогоднюю ночь на общественном транспорте — он будет работать до 6 часов утра 1 января.