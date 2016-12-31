Доставивший продукты захватчикам здания полка ППС в Ереване освобожден

ЕРЕВАН, 31 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Находившийся под арестом 50-летний Артур Саркисян, который доставил продукты питания членам вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, выпущен на свободу, сообщил в субботу его адвокат Тигран Егорян.

Ранее следствие предъявило Саркисяну обвинение в захвате заложников, зданий и незаконном хранении оружия, однако 5 августа переквалифицировало его на пособничество вооруженной группе.

"Хорошая предновогодняя новость: только что выпущен из-под стражи Артур Саркисян, известный в народе как "приносящий хлеб", — написал Егорян в соцсети Facebook.

Саркисян 26 июля на своем автомобиле доставил еду к входу захваченного здания ППС. До этого члены вооруженной группы заявили, что у них закончился запас продуктов питания.