Жертвами стрельбы после концерта рэпера в США стали два человека

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще два получили ранения в результате стрельбы после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) в США, сообщает информационное издание New York Daily News.

Инцидент произошел у концертной арены Oakdale Theatre в городе Уоллингфорд в штате Коннектикут. Когда певец закончил выступление и направлялся в автомобиль, у входа на арену прогремели выстрелы из огнестрельного оружия.

После выстрелов послышались крики людей. По данным полиции, рэпер Милл находился рядом с одним из пострадавших, который был ранен в ногу. На месте погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Их ранения неопасны для жизни. Полиция проводит расследование.