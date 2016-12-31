В США пожарные спасли более 20 человек, застрявших на аттракционе

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пожарная команда в США спасла более 20 человек, включая детей, застрявших на целый день в кабине сломавшегося аттракциона на высоте 40 метров, передает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в парке развлечений Knott's Berry Farm на юге штата Калифорния. Сломался аттракцион под названием Sky Cabin, который представляет из себя высокую башню с вращающейся смотровой площадкой. Когда произошла техническая неполадка, на аттракционе находился 21 человек, в том числе дети 8 лет.

Механики не смогли наладить механизм спуска и вызвали пожарную службу спустя три часа после поломки. Прибывшие пожарные не смогли сразу эвакуировать застрявших пассажиров аттракциона, так как выдвижные лестницы на пожарных машинах не доставали до смотровой кабины. Пришлось спасать людей по одному при помощи веревок, причем каждого человека спускали пристегнутым к одному из пожарных. Операция по спасению прошла успешно спустя 8 часов после поломки аттракциона, отмечает телеканал.

Администрация парка закрыла Sky Cabin до выяснения причин неполадок и их устранения.