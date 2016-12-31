Число погибших при взрывах в Багдаде увеличилось до 21

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число жертв двух взрывов в торговом квартале столицы Ирака увеличилось до 21 человека, более 40 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и медиков.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало о 18 погибших и 38 раненых.

Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей. Один из взрывов устроил смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка, об этом агентству сообщил представитель министерства внутренних дел.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял, отмечает агентство.