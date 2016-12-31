В Багдаде прогремели два взрыва, есть погибшие

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере 18 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших в столице Ирака в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

По данным агентства, взрывы, в результате которых ранения получили еще 38 человек, прогремели в магазинах района ас-Синек.