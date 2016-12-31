МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере 18 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших в столице Ирака в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
В Багдаде прогремели два взрыва, есть погибшие
- Соболезную. Вспоминается слова из сказки-фильма: "В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно". И в наши дни сказка превратилась в ужас. Похоже демократия США - это вечный кошмар на яву.10:1231.12.20162
- грёбанные террористы...
соболезную, но черт возьми...
как-то это неправильно..: ведь многие понимают что взрыв идет не со словами Аллаха на устах, а просто имеет свою цену... и заказчика...
и да - я атеист, но веру уважаю, когда ко мне с ней не пристают14:3031.12.20160
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