МИД Греции официально подтвердил смерть посла в Бразилии

АФИНЫ, 31 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции официально подтвердило, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис погиб; соответствующее заявление распространила пресс-служба МИДа.

"Бразильские власти только что официально объявили об идентификации трупа греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса, который нашли обгоревшим в районе Нова Игуасу в Рио-де-Жанейро", — говорится в заявлении.

"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла Амиридиса, друга Бразилии, который на протяжении всей своей дипломатической карьеры служил Греции добросовестно и ответственно. Он служил в постоянное представительство Греции в ЕС, генеральном консульстве в Рио-де-Жанейро и Роттердаме, в посольства Греции в Белграде во время первой фазы войны в Югославии", — сообщил МИД.

Амиридс был послом Греции в Ливии. В условиях неконтролируемого насилия он, в частности, сыграл определяющую роль в эвакуации греческого посольства и греков, а также тысяч граждан третьих стран из Ливии летом 2014 года, говорится в сообщении.

МИД отметил вклад посла в организацию международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке" в Афинах в октябре 2015 года.

"Политическое и административное руководство, коллеги в МИД выразили соболезнования в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга и коллеги, выразили искренние соболезнования его родственникам", — говорится в сообщении.

Амиридис пропал 26 декабря в Рио-де-Жанейро, куда поехал в рождественский отпуск с женой, бразильянкой по происхождению. Она и заявила о его исчезновении, а в ходе расследования, по сообщениям СМИ, выяснилось, что она причастна и к смерти 59-летнего мужа.

По данным правоохранителей, жена посла Франсуаза и полицейский Сержиу Морейра, с которым у нее были "романтические отношения", организовали и, возможно, сами совершили убийство Амиридиса в доме, который снимали супруги. Следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены.

Как сообщает местный телеканал Globo, на допросах в полиции в убийстве сознался сначала 29-летний Сержиу Морейра, а затем и супруга посла призналась в причастности к его смерти. По сообщениям СМИ, видеокамеры наблюдения запечатлели, как Морейра выносил тело посла из дома и грузил его в машину. Машина затем была сожжена.