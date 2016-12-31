Китай, опасаясь поддержки Тайваня Трампом, обсуждает меры против острова

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Китай, опасаясь поддержки Тайваня со стороны избранного президента США Дональда Трампа, рассматривает ряд серьезных мер, чтобы предотвратить движение острова к независимости, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, связанные с военными.

По информации агентства, три источника сообщили, что одной из возможных мер является проведение военных учений рядом с островом. Другой возможной мерой является серия экономических шагов, направленных против Тайваня.

Остается неясным, были ли приняты какие-либо решения в этом направлении. Однако источники сообщают, что связанный с островом вопрос в последние несколько недель превратился в главную тему среди верхних эшелонов Народно-освободительной армии Китая, отмечает агентство.

"Если (Трамп) бросит вызов политике "одного Китая", после того как станет президентом, будет пресечена наша линия предела", — сообщил один из источников, связанный с властями КНР.

Кроме того, Пекин был возмущен запланированной на январь поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в страны Латинской Америки транзитом через американский Хьюстон и Сан-Франциско, отмечает агентство.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее выразила надежду, что Соединенные Штаты не допустят транзит через свою территорию главы администрации Тайваня на ее пути в страны Латинской Америки, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в 2017 году местные власти не вернутся на путь "некоего противостояния" с материковым Китаем и не поменяют свои "добрые намерения".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.