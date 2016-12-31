Китай, опасаясь поддержки Тайваня Трампом, обсуждает меры против острова

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Китай, опасаясь поддержки Тайваня со стороны избранного президента США Дональда Трампа, рассматривает ряд серьезных мер, чтобы предотвратить движение острова к независимости, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, связанные с военными.
По информации агентства, три источника сообщили, что одной из возможных мер является проведение военных учений рядом с островом. Другой возможной мерой является серия экономических шагов, направленных против Тайваня.
Остается неясным, были ли приняты какие-либо решения в этом направлении. Однако источники сообщают, что связанный с островом вопрос в последние несколько недель превратился в главную тему среди верхних эшелонов Народно-освободительной армии Китая, отмечает агентство.
"Если (Трамп) бросит вызов политике "одного Китая", после того как станет президентом, будет пресечена наша линия предела", — сообщил один из источников, связанный с властями КНР.
Кроме того, Пекин был возмущен запланированной на январь поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в страны Латинской Америки транзитом через американский Хьюстон и Сан-Франциско, отмечает агентство.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее выразила надежду, что Соединенные Штаты не допустят транзит через свою территорию главы администрации Тайваня на ее пути в страны Латинской Америки, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в 2017 году местные власти не вернутся на путь "некоего противостояния" с материковым Китаем и не поменяют свои "добрые намерения".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Море преткновения. Территориальный спор Китая и Филиппин
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.