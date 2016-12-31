В 2016 году из-за терактов и перестрелок погибли 93 журналиста

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Не менее 93 журналистов и работников средств массовой информации погибли в 2016 году в результате несчастных случаев, связанных с работой, сообщает Международная федерация журналистов (IFJ).
Как сообщает федерация, еще 29 журналистов стали жертвами двух авиакатастроф, среди них 20 спортивных журналистов из Бразилии и девять российских журналистов, находившихся на борту военного самолета.
Отмечается, что ряд журналистов пропали и, вероятно, были убиты, но федерация не обладает достаточным количеством информации, чтобы подтвердить их кончину.
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