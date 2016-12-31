В 2016 году из-за терактов и перестрелок погибли 93 журналиста

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Не менее 93 журналистов и работников средств массовой информации погибли в 2016 году в результате несчастных случаев, связанных с работой, сообщает Международная федерация журналистов (IFJ).

По данным IFJ, журналисты погибли в результате терактов и перестрелок в 23 странах. Наибольшее количество журналистов погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек).

Как сообщает федерация, еще 29 журналистов стали жертвами двух авиакатастроф, среди них 20 спортивных журналистов из Бразилии и девять российских журналистов, находившихся на борту военного самолета.

Отмечается, что ряд журналистов пропали и, вероятно, были убиты, но федерация не обладает достаточным количеством информации, чтобы подтвердить их кончину.

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>