Опрос показал уровень доверия французов к кандидатам в президенты Франции

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Максимальное число французов (не менее 41%) доверяют экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, свидетельствуют данные опроса общественного мнения Harris Interactive.

По данным опроса, по сравнению с ноябрем уровень доверия респондентов к Макрону вырос на 2%. При этом число тех, кто высказался в поддержку экс-премьера Алену Жюппе, проигравшего президентские праймериз правых, сократилось на 6% и составило 37%. Таким образом Жюппе, несколько месяцев лидировавший в опросе, уступил первенство Макрону.

Идущий на выборы от правых бывший премьер Франсуа Фийон получил 31% голосов и разделил третье место с главой партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру.

Уровень доверия к нынешнему президенту Франсуа Олланду составил 25%, что на 3% больше, чем в ноябре.

Опрос проходил с 27 по 29 декабря. В нем приняли участие 1,01 тысячи граждан Франции старше 18 лет. Респонденты должны были выбрать среди предложенных политических деятелей тех, кому они доверяют, скорее доверяют, скорее не доверяют или совсем не доверяют.

Макрон занимал пост министра экономики Франции чуть более двух лет — его назначение на эту должность состоялось 26 августа 2014 года, а в отставку он ушел 30 августа 2016 года. В ноябре он заявил о решении баллотироваться в президенты, но отказался участвовать в президентских праймериз левых.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и её оппонент Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.