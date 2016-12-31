В Китае к концу 2017 года запретят продажу и обработку слоновой кости

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Правительство Китая к концу 2017 году введет на всей территории страны запрет на продажу изделий из слоновой кости и запрет на ее обработку, говорится в документе на сайте Госсовета КНР.

Согласно документу, запрет будет вводиться постепенно с 31 марта 2017 года и должен распространиться на всю территорию Китая к 31 декабря 2017 года.

В документе говорится, что эти меры направлены на усиление охраны слонов, на борьбу с контрабандой изделий из слоновой кости, для чего власти прекратят промышленную обработку для дальнейшей продажи, а также сбыт изделий из слоновой кости. Запрет будет введен на продажу изделий из слоновой кости на уличных рынках и магазинах и через интернет.

Контроль над исполнением данных мер возлагается на министерство общественной безопасности КНР, таможню, управление лесного хозяйства, министерство промышленности и торговли.

Обладание предметами из слоновой кости, рога носорога или шкуры панголина — исчезающего вида "бронированного" муравьеда, некогда широко распространенного в Юго-Восточной Азии и Южной Африке — является символом престижа в высшем обществе целого ряда азиатских стран, включая Китай, Корею и Вьетнам.