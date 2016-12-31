Меркель в новогоднем обращении призовет немцев поддержать Евросоюз

БЕРЛИН, 31 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к жителям страны назовет терроризм "угрозой номер один" для страны.

"Самое тяжелое испытание, без сомнения, это исламистский терроризм, который держит в напряжении и Германию в течение многих лет. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны – в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад – на рождественском базаре в Берлине", — говорится в тексте обращения канцлера, который распространила ее пресс-служба.

По словам Меркель, правительство страны делает все для обеспечения безопасности и свободы жителям.

"Эта работа никогда не закончится, и именно в этом году службы безопасности получат больше поддержки", — сказано в тексте.

В своем обращении Меркель также затронет тему будущего Европейского союза и парламентской демократии. По ее словам, у многих людей в 2016 году возникло чувство, что этого будущего нет. Однако она заявила, что Европа "двигается медленно", так как сталкивается с разными сложностями такими, как решение жителей Великобритании покинуть ЕС.

"Но мы, немцы, никогда не должны колебаться и думать, что счастливое будущее может быть в рамках национального одиночного существования", — считает Меркель.

Она отметила, что, несмотря проблемы в поиске общего внутриевропейского решения, необходимо искать его и не стремиться возвращаться в рамки отдельных государств.