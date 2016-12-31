Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $25 тысяч

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Следствие подтвердило, что полицейский из признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, полиция заключила под следствие вдову посла и ее любовника, 29-летнего сотрудника полиции Сержиу Морейра, а также его двоюродного брата, который их "прикрывал" и помогал переносить тело убитого. Как сообщается, брат Морейры согласился стать их сообщников за обещанную плату в 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

По информации следствия, Франсуаза де Соуза Оливейра и ее сообщники планировали убийство заранее.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на чиновников посольства Греции в Бразилиа, сообщили, что 59-летний Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они жили, и пропал.

Затем стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего посла полиция Бразилии нашла неопознанное тело. По данным Globo, у машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля, его обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу, где пропал посол. Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.