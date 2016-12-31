МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке чумы на Мадагаскаре и просит при планировании поездок на остров учитывать ситуацию с заболеваемостью, сообщается на сайте ведомства в субботу.

По данным Роспотребнадзора, министерство здравоохранения Мадагаскара проинформировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о 31-м летальном случае от бубонной чумы в отдалённых южных районах острова. Сообщается, что жертвами стали жители двух соседних сельских общин: 25 – в одной области и шесть – в другой, количество заболевших составляет от 300 до 600 человек.

"На Мадагаскаре расположен природный очаг чумы, в связи с этим случаи заболевания регистрируются ежегодно. Вспышка заболевания, по мнению специалистов, связана с активной миграцией диких грызунов в связи с лесными пожарами", — говорится в сообщении.

Как информирует Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ, существует риск распространения болезни из-за высокой плотности населения и слабой системы здравоохранения страны. Ведомство подчеркивает, что в течение последнего десятилетия на Мадагаскаре зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заболевания чумой.

"По данным ВОЗ, сезон заболеваемости в этом островном государстве длится с сентября по март. Мадагаскар ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.