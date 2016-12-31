Конгресс рассмотрит возможность принятия дополнительных мер против России

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Конгресс США рассмотрит возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, заявил сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин в эфире телеканала Bloomberg.

"Я ожидаю, что конгресс предпримет действия, я представлю два законопроекта в отношении России, один из них касается независимого расследования касательно глубины их атаки против нашей страны и того, как мы можем быть готовы к этому и второе, дополнительные санкции в отношении России, не только в связи с киберактивностью и попыткой повлиять на наш выборный процесс, но также в связи с Крымом, тем что они (русские) делают в Европе и Сирии", — сказал Кардин. Он подчеркнул, что рассчитывает, что обе партии конгресса поддержат его инициативу.

Сенатор выразил надежду, что с началом работы на посту президента Дональд Трамп "осознает, что с нельзя вести дела с Россией "в обычном режиме", по его словам, конгресс будет действовать в качестве "независимой ветки власти", чтобы продолжать давление на Россию.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".