Супруга греческого посла в Бразилии призналась в причастности к его смерти

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Супруга убитого греческого посла в Бразилии Франсуаза де Соуза Оливейра (Françoise de Souza Oliveira) призналась в причастности к смерти своего мужа, сообщает местный телеканал Globo.

Ранее 29-летний сотрудник полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейра сознался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса в ночь на вторник в его доме. В полиции отказались комментировать данную информацию.

По данным правоохранителей, жена посла Франсуаза и полицейский Сержиу Морейра организовали и, возможно, сами совершили убийство Амиридиса в доме, где жили супруги. Ранее полиция допросила Морейру и Франсуазу. Сообщалось, что следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены. Полиция работает над версией, что посол был убит.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на чиновников посольства Греции в Бразилиа, сообщили, что 59-летний Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они жили, и пропал.

Затем стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего посла полиция Бразилии нашла неопознанное тело. По данным Globo, у машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля, его обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу, где пропал посол. Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.