Власти Израиля предупредили сограждан об угрозе терактов в Индии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек – РИА Новости. Израильские власти предупредили сограждан об угрозе терактов в юго-западных районах Индии и рекомендовали им скорректировать свои туристические планы, передает Второй канал местного телевидения.

"Контртеррористический штаб (при Совете национальной безопасности Израиля) выпустил предупреждение о конкретной угрозе террористических атак на юго-западе Индии в непосредственном будущем", — сказано в сообщении.

Израильтянам, по данным телевидения, советуют в новогодние праздники избегать посещения морских пляжей, ночных клубов, торговых центров, мест проведения массовых празднований.