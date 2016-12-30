Торгпредство РФ в Вашингтоне после объявления о санкциях работает штатно

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Торгпредство РФ в США после объявления администрацией Барака Обамы о высылке российских дипломатов работает штатно, сообщил РИА Новости торговый представитель России в США Александр Стадник.

"Все, что я могу вам сказать — торгпредство работает штатно", — ответил он на вопрос, повлияли ли недавние санкции на работу миссии.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Новые санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.