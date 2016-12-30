США внесли санкции против японской мафии якудза

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США внесли в список санкций две организации японской мафии якудза и трех физических лиц, сообщило в пятницу министерство финансов США.

В список попали группировки Ямагути-гуми из Кобэ, а также Ямакен-гуми. Кроме того, в список санкций внесены гангстеры Такаши Икеда, Кунио Инуэ и Осаму Тераока.

"Ямагути-гуми" со штаб-квартирой в городе Кобе, основанная в 1915 году, традиционно имеет наиболее сильные позиции в районе Кансай, объединяющем префектуры Осака, Киото, Хёго, Сага, Нара и Вакаяма. Однако, по данным полиции, она имеет более 1100 отделений в 44 из 47 японских префектур. Всего в Японии насчитывается более 20 группировок якудза, состоящих на учете в полиции, общей численностью около 70 тысяч человек.