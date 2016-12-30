В Лондоне из-за сильного тумана отменили несколько десятков авиарейсов

ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сильные туманы на юге Англии вызвали задержки рейсов в лондонских аэропортах, сообщает газета Evening Standard. © РИА Новости. Александр Полегенько Перейти в фотобанк В аэропорту Симферополя задерживается прилет и вылет более 20 рейсов

"К настоящему времени в "Хитроу" отменены около 50 рейсов, к концу дня количество отмененных перелетов увеличится. Пользователи публикуют в соцсетях фотографии, на которых пассажиры стоят в очередях в попытках перебронировать билеты на другое время, так как их самолеты не могут вылететь", — отмечается издание.

Администрация аэропорта признала проблему и сообщила, что для помощи путешествующим на работу были вызваны дополнительные сотрудники.

Туманы над британской столицей стоят третий день, однако именно в пятницу они стали наиболее сильные. Синоптики прогнозируют усиление туманов к вечеру.

Несколько десятков рейсов отменены также в аэропорту лондонского Сити, в аэропорту "Гатвик" и аэропорту города Манчестера.

Авиакомпания British Airways заявила, что ведет переговоры с другими авиалиниями с тем, чтобы пересадить пассажиров задерживающихся самолетов на другие рейсы.

"Мы просим прощения за то, что планы некоторых наших клиентов оказались нарушены. Мы рекомендуем всем проверять статус рейсов на нашем сайте. Также, как и другие авиакомпании, мы вынуждены терпеть задержки и объявлять отмены рейсов из-за тумана. В "Хитроу" погодные условия заставили службу руководства полетами снизить допустимое количество принимаемых каждый час самолетов", — говорится в распространенном днем заявлении авиакомпании.