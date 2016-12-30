Испанцы назвали слово года

МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Словом уходящего 2016 года в Испании стал термин "популизм". Такое решение приняли лингвисты Фонда "Fundéu BBVA", основная цель которого заключается в содействии надлежащего использования испанского языка в средствах массовой информации.

Фонд ежегодно выбирает слово, которое вызывает наибольший интерес в стране.

Статус "слова года" в 2016-м среди прочих оспаривали "ютубер" и "постправда" (этот термин, на английском — post-truth, стал словом года по версии Оксфордского словаря).

По словам главного координатора фонда Хавьера Ласкураина (Javier Lascuráin), "было понятно, что в столь политизированном году, как этот, когда произошли важнейшие мировые события типа Brexit, избрания Дональда Трампа, различные электоральные и плебисцитарные события в Америке и Испании, словом года Fundéu станет слово из этой области".

Он также добавил, что "с лингвистической точки зрения (этот термин – ред.) переживает процесс изменения значения, приобретая коннотации, часто негативные".

"На протяжении последних месяцев мы получили много запросов по поводу реального значения "популизма". Очевидно, что его использование в СМИ и политических дебатах идет дальше, чем просто "защита интересов народа", как его определяют, с различными оттенками, разные словари", — добавил Ласкураин.

По словам лингвиста, в последнее время в употреблении этого слова усиливается значение "предложение гражданам простых решений сложных проблем" политиками.

В 2014 году словом года в Испании стало "селфи", а в 2015 – "беженец".