Рогозин резко ответил Киеву на запрет ввоза российских книг

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в резкой форме прокомментировал украинский закон об ограничении ввоза книг из России, предположив, что в Киеве русских классиков воспринимают как врагов. Об этом политик написал в своем Twitter.

"Пушкин, Достоевский, Гоголь — лютые враги Майдана? Мракобесы", — говорится в записи политика.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. В соответствии с документом, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания создадут общественный экспертный совет, который будет проверять печатную продукцию российского происхождения и решать, можно ли ее ввозить на Украину.