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CNN: отказ Москвы от контрмер стал унижением для Обамы

Тема:
Санкции в отношении России (5543)
19:2330.12.2016
(обновлено: 21:59 30.12.2016)
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Здание телеканала CNN
© AP Photo/ Ric Feld,File

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сдержанная реакция российского президента на новые санкции со стороны США, отказ от контрмер и приглашение детей американских дипломатов на кремлевскую елку стали настоящим унижением для Обамы, считает бывшая глава московского бюро CNN и ведущий эксперт по России Джилл Догерти.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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По ее словам, российское руководство просто проигнорировало недружественные шаги Вашингтона. Своим "удивительным" решением Москва показала, что действия уходящей администрации больше не имеют значения. Догерти полагает, что отсутствие жесткой ответной реакции также является сигналом для избранного президента: "Давайте забудем все это и начнем работать вместе".

Сдержанность, проявленная Кремлем, является "страшным оскорблением" для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома, считает она.

Московский Кремль и здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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При этом, как отмечает CNN, даже члены действующей администрации признают, что Трамп "сможет изменить решение по санкциям", однако с их точки зрения, "это не слишком разумно".

Накануне Вашингтон объявил о введении санкций против 9 российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли доступ в  два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью России, а 35 российских дипломатов получили уведомления о том, что они обязаны покинуть территорию США в течение 72 часов.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на недружественные действия Вашингтона. Глава государства охарактеризовал инициативы уходящей администрации, как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений"

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