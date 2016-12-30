Иракский военачальник рассказал о развале обороны ИГ в Мосуле

БАГДАД, 30 дек — РИА Новости. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потеряла как минимум 25 командиров и боевиков-иностранцев в восточной части Мосула, оборона террористов на этом фронте начинает разваливаться, заявил в пятницу командир федеральной полиции Ирака Раид Шакер Джаудат.

Совместные иракские силы при поддержке коалиции во главе с США начали 29 декабря новое наступление в Мосуле, захваченном ИГ с 2014 года. Действия ведутся с севера, юга и на восточном направлении, где часть кварталов удалось освободить ранее на первых этапах начавшейся в октябре операции.

"ДАИШ (арабский акроним ИГ — ред.) разваливается в районах на левом берегу (Тигра, восточная часть Мосула — ред.), мы успешно ликвидировали 25 командиров и боевиков-иностранцев, уничтожили их важные укрытия", — цитирует Джаудата агентство Sputnik. Военачальник не уточнил гражданство убитых террористов.

Он добавил, что за последнее время также удалось вывезти 500 мирных жителей из деревни Шахрезад к югу от города.