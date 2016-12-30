В графике Трампа пока не запланированы переговоры с Путиным

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. В графике избранного президента США Дональда Трампа пока не запланирована беседа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в пятницу пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

"У нас нет никаких изменений в графике (Трампа – ред.)", — заявил Спайсер на брифинге.

"На следующей неделе он проведет встречи с представителями разведки", — напомнил он, имея в виду объявленную ранее Трампом встречу с представителями американской разведки по вопросу хакерских атак, в которых действующая администрация США обвиняет РФ.