Президент Польши назначил нового главу оперативного командования ВС страны

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в пятницу назначил нового главу оперативного командования вооруженных сил (ВС) страны, им стал бригадный генерал Славомир Войчеховский.
В 2016 году истекает срок полномочий предыдущего главы оперативного командования ВС Польши генерала Марека Томашицкого.
Ранее президент Польши объявил о намерении реформировать систему управления ВС страны. Министерство обороны подготовило проект реформ, который предполагает отказ от системы, введенной в 2013 году президентом Брониславом Коморовским.
Данная система предполагает три важнейших органа управления польской армии: главное командование ВС, Генштаб и оперативное командование. В середине декабря в отставку ушел главнокомандующий ВС Польши генерал Мирослав Ружаньский. СМИ также сообщали о планируемой отставке в начале следующего года и главы генштаба Мечислава Гуцула, однако эта информация официально не подтверждена.