Президент Польши назначил нового главу оперативного командования ВС страны

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в пятницу назначил нового главу оперативного командования вооруженных сил (ВС) страны, им стал бригадный генерал Славомир Войчеховский.

"Президент РП Анджей Дуда назначил бригадного генерала Славомира Войчеховского на должность оперативного командующего вооруженных сил", — говорится в сообщении в официальном микроблоге президентской канцелярии в Twitter.

В 2016 году истекает срок полномочий предыдущего главы оперативного командования ВС Польши генерала Марека Томашицкого.

Ранее президент Польши объявил о намерении реформировать систему управления ВС страны. Министерство обороны подготовило проект реформ, который предполагает отказ от системы, введенной в 2013 году президентом Брониславом Коморовским.

Данная система предполагает три важнейших органа управления польской армии: главное командование ВС, Генштаб и оперативное командование. В середине декабря в отставку ушел главнокомандующий ВС Польши генерал Мирослав Ружаньский. СМИ также сообщали о планируемой отставке в начале следующего года и главы генштаба Мечислава Гуцула, однако эта информация официально не подтверждена.