В Германии придумали пароль для борьбы с насильниками

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В немецком Мюнстере гражданские активисты придумали, как защитить местных жительниц от сексуального насилия. С помощью фразы "Луиза здесь?" жертва домогательств сможет подать окружающим сигнал о помощи, сообщает агенство Sputnik Deutschland.

По словам руководителя организации экстренной помощи женщинам Герлинды Грегер, значение словосочетания уже известно работникам баров и клубов. "Речь о том, что женщина хочет деликатно, не привлекая особого внимания, покинуть место", — комментирует инициативу Грегер. При этом "сотрудники заведения должны продемонстрировать женщине, что с этого момента они находятся в ее распоряжении и готов ей помочь".

Акция встретила позитивный отклик в городе. Руководитель проекта сообщает, что многие управляющие ночных клубов одобрили инициативу, а гражданские активисты уже начали расклейку листовок.

Грегер утверждает, что в праздничные дни случаи сексуального насилия учащаются, именно поэтому организация приурочила свою акцию к Новому году. "Из-за того, что произошло в Кельне, многие утратили ощущение безопасности, поэтому сейчас важно подтолкнуть людей к тому, чтобы они вновь стали поддерживать друг друга и начали оказывать помощь там, где она необходима", — полагает руководитель проекта.

В канун Нового года власти Германии усиливают меры безопасности в связи с массовыми нападениями на женщин в Кельне 1 января 2016 года. В ночь Святого Сильвестра более 700 немок пострадали от сексуальных домогательств со стороны мигрантов и беженцев, размещенных в городе. При этом немецкая полиция не выполнила своих функций и не оказала сопротивления хулиганам.