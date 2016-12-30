Источник: санкции США призваны усложнить Трампу палестино-израильский трек

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В Москве не исключают, что уходящая администрация президента США Барака Обамы ввела очередные санкции против РФ, пытаясь создать дополнительные сложности для работы команды избранного президента Дональда Трампа на палестино-израильском треке, заявил РИА Новости в пятницу дипломатический источник.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Есть стойкое убеждение, что Барака Обаму подвигнуть на санкции могли не только никем не доказанные хакерские атаки. Как известно, РФ поддержала в СБ ООН резолюцию по Палестине. Это принципиальная позиция России, сложившая годами и десятилетиями: мы всегда были против поселенческой деятельности, за справедливое решение палестинской проблемы. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Джона Керри, что РФ не намерена поддерживать генерируемые нынешней американской администрацией предложения по палестинско-израильским делам", — сказал собеседник.

"Мы убеждены, что эта инициатива администрации Обамы продиктована отнюдь не желанием добиться урегулирования проблемы, а попыткой создать дополнительные сложности для работы на этом направлении администрации Трампа", — добавил источник, отметив, что информация, переданная Лавровым Керри, вполне могла дополнительно вывести уходящего президента США на решение о санкциях.