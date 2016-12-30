В Бразилии допросили полицейского по делу о возможном убийстве посла Греции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция Бразилии допросила сотрудника полиции в связи с предполагаемым убийством греческого посла в стране и проверяет версию о причастности к случившемуся супруги дипломата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Допрос полицейского в связи с исчезновением посла Греции Кириакоса Амиридиса длился несколько часов, отмечает газета O Globo, ссылаясь на родственников сотрудника полиции. По данным издания, полиция также допросила супругу дипломата Франсуазу. Следователи нашли пятна крови на диване в доме, где проживали посол и его жена, отмечает издание. Полиция работает над версией, что посол был убит.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Накануне стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Рио-де-Жанейро полиция Бразилии обнаружила неопознанное тело. По данным телеканала Globo, у сгоревшей машины те же номерные знаки и характеристики что и у арендованного послом автомобиля. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.