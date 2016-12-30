В Италии скончался изобретатель "Киндер-сюрприза"

РИМ, 30 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Изобретатель шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" Уильям Саличе (William Salice) умер в возрасте 83 лет в Италии, сообщают местные СМИ.

По их данным, Саличе скончался в четверг вечером в больнице северо-итальянского города Павия.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год и был одним из ближайших сподвижников владельца компании, "отца Nutella" Микеле Ферреро. После выхода на пенсию он сотрудничал с фондом Color Your Life в городке Лоано на Лигурийском побережье и посвятил себя работе с молодежью и развитию талантов.

Когда Саличе называли изобретателем яиц "Киндер-сюрприз", он любил повторять, что придумал их Микеле Ферреро, а он был только исполнителем.

Компания Ferrero начала производство шоколадных яиц с сюрпризом в 1974 году. "Киндер-сюрпризы" популярны не только среди детей, но и среди взрослых, коллекционирующих игрушки из этих яиц.