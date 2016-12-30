Эксперт: действия США против России говорят о возвращении к режиму Рейгана

ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Последние действия США против России свидетельствуют о поддержке администрацией президента Барака Обамы политики Рональда Рейгана, которая применялась по отношению к СССР, заявил РИА Новости издатель и главный редактор британского журнала Politics First Маркус Пападопулос.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

По мнению Пападопулоса, противостояние между РФ и США, как между двумя супердержавами, обострившееся при президентстве Джорджа Буша-младшего, продолжилось в период президентства Барака Обамы. "Отношения между Москвой и Вашингтоном всегда были напряженными и последняя высылка российских дипломатов американцами далеко не первая и не единственная. За последние несколько лет было много подобных случаев", — напомнил собеседник агентства.

Говоря о курсе в российско-американских отношениях, который может взять избранный президент США Дональд Трамп и о предположениях, что он может изменить эти отношения в лучшую сторону, Пападопулос отмечает, что не стоит быть слишком наивными на этот счет.

"Не хочу показаться грубым, но много наивных и/или невежественных людей, которые заблуждаются относительно мистера Трампа. Для справедливости мы должны дать ему некоторое время, чтобы увидеть каким он будет президентом. Однако с учетом того, что его партия, Конгресс, Пентагон, ЦРУ и военные лоббисты поддерживают жесткую и непримиримую позицию по отношению к России, крайне маловероятно, что Трамп сможет развить новые отношения с РФ, если предположить, что он этого действительно хочет", — заключил эксперт.