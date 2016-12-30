Ловушка для Трампа: западные СМИ рассказали об истинном значении санкций

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама ввел санкции против России, чтобы "наказать" ее за хакерские атаки. Однако реальные последствия этот шаг будет иметь не для Москвы, а для нового главы Белого дома, который стал истинной мишенью для уходящей администрации, считают западные СМИ.

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении российских разведслужб и ряда частных лиц, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

Официальный представитель администрации США заявил, что избранный президент страны Дональд Трамп, безусловно, может отменить решение своего предшественника, однако такой шаг будет "контрпродуктивным", поскольку позволит России и дальше вмешиваться в демократические выборы в других странах.

Это замечание подтвердило догадки западных СМИ, которые сошлись во мнении, что санкции являются не чем иным, как очередным вызовом для Трампа. "Такие жесткие дипломатические меры создают впечатление, что Обама намеренно хочет оставить своему преемнику кошмарный внешнеполитический хаос в качестве наследства", — пишет Huffington Post . Издание также отмечает, что ухудшение отношений с Россией является одним из пунктов "дьявольского плана" действующего президента наряду с ростом напряженности между США и Израилем.

"В самом конце президентского срока Барак Обама все-таки решил поразмахивать дубиной. Это резкое, но все же запоздалое возмездие за кибератаки в период президентской гонки стало отравленным прощальным подарком, который он решил вручить своему преемнику", — подчеркивает Spiegel.

При этом журналисты по-разному оценивают серьезность тех проблем, с которыми может столкнуться Трамп, разбираясь с последствиями политики предыдущего президента. Так, Spiegel утверждает, что санкции против России имеют скорее символическое значение. Новый глава государства уже избран, и никто никогда не сможет выяснить, насколько сильно взлом почты демократов повлиял на исход голосования. Кроме того, после вступления в должность он легко отменит введенные ограничения, пускай и не все.

Американские СМИ, тем не менее, уверены, что санкции против России стали очень ловким способом поставить избранного президента в тупик. Несмотря на то, что теоретически санкции могут быть сняты "одним росчерком пера", Трамп не сможет так быстро решить эту проблему, поскольку действия Обамы поддерживают многие конгрессмены, в том числе ключевые фигуры Республиканской партии. Кроме того, он не сможет просто проигнорировать аналитический отчет о хакерских атаках, представленный спецслужбами, пишет Bloomberg.

Politico отмечает, что сложившаяся ситуация оказалась столь трудной не только для Трампа, но и для его соратников. Цель демократов состояла в том, чтобы внести смуту в ряды республиканцев и поставить их перед непростым выбором — либо отступиться от своей многолетней враждебности по отношению к России, рискуя подвергнуться обвинениям в лицемерии, либо пойти против своего лидера.Таким образом, если партия выберет второй вариант, то Трамп не только не сможет реализовать "план успешного партнерства с Россией", о котором он так часто говорил, но и отменить санкции. "Мечта о разрядке подвергается жесткому испытанию на прочность: Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой. Возможно, у избранного президента не будет той свободы действий, на которую он рассчитывал", подчеркивает Wall Street Journal

Пока же Трамп реагирует на вызовы своего предшественника довольно спокойно, отмечая, что стране пора перейти к "более важным вещам", и тем самым преуменьшает значение хакерских атак и скандала вокруг них. Кроме того, он неоднократно высказывал сомнения в том, что взлом почты Демократической партии действительно был нужен Москве.

"Однако Трамп может изменить свое мнение, если найдутся более убедительные доказательства того, что именно Россия стоит за кибератаками", — пишет Washington post, тем самым признавая, что в нынешнем отчете спецслужб таких данных нет.

Таким образом, на данный момент у избранного президента нет оснований отказываться от намеченного курса. Тем более что его партия, несмотря на неприязнь в отношении Москвы и поддержку санкций, вряд ли станет акцентировать внимание непосредственно на их причине.

"Ни один республиканец не выразил полное согласие с утверждением спецслужб о том, что хакерские атаки, которые вдохновили Обаму на введение санкций, должны были помочь Трампу одержать победу на выборах", — подчеркивает издание.