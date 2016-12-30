Ловушка для Трампа: западные СМИ рассказали об истинном значении санкций

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама ввел санкции против России, чтобы "наказать" ее за хакерские атаки. Однако реальные последствия этот шаг будет иметь не для Москвы, а для нового главы Белого дома, который стал истинной мишенью для уходящей администрации, считают западные СМИ.
Официальный представитель администрации США заявил, что избранный президент страны Дональд Трамп, безусловно, может отменить решение своего предшественника, однако такой шаг будет "контрпродуктивным", поскольку позволит России и дальше вмешиваться в демократические выборы в других странах.
"В самом конце президентского срока Барак Обама все-таки решил поразмахивать дубиной. Это резкое, но все же запоздалое возмездие за кибератаки в период президентской гонки стало отравленным прощальным подарком, который он решил вручить своему преемнику", — подчеркивает Spiegel.
Американские СМИ, тем не менее, уверены, что санкции против России стали очень ловким способом поставить избранного президента в тупик. Несмотря на то, что теоретически санкции могут быть сняты "одним росчерком пера", Трамп не сможет так быстро решить эту проблему, поскольку действия Обамы поддерживают многие конгрессмены, в том числе ключевые фигуры Республиканской партии. Кроме того, он не сможет просто проигнорировать аналитический отчет о хакерских атаках, представленный спецслужбами, пишет Bloomberg.
Таким образом, если партия выберет второй вариант, то Трамп не только не сможет реализовать "план успешного партнерства с Россией", о котором он так часто говорил, но и отменить санкции. "Мечта о разрядке подвергается жесткому испытанию на прочность: Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой. Возможно, у избранного президента не будет той свободы действий, на которую он рассчитывал", подчеркивает Wall Street Journal.
"Однако Трамп может изменить свое мнение, если найдутся более убедительные доказательства того, что именно Россия стоит за кибератаками", — пишет Washington post, тем самым признавая, что в нынешнем отчете спецслужб таких данных нет.
"Ни один республиканец не выразил полное согласие с утверждением спецслужб о том, что хакерские атаки, которые вдохновили Обаму на введение санкций, должны были помочь Трампу одержать победу на выборах", — подчеркивает издание.