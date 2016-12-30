Эксперт: Обама пытается с помощью санкций против России повлиять на Трампа

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Новыми антироссийскими санкциями нынешняя администрации США Барака Обамы пытается повлиять на избранного президента Дональда Трампа, диктуя ему, какой курс следует проводить по отношению к России, заявил РИА Новости турецкий дипломат, бывший торгпред Турции в РФ и Египте Айдын Сезер.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Думаю, что основная причина высылки российских дипломатов — это мера американского истеблишмента против просматривающегося потепления отношений с РФ после вступления Трампа в должность. Администрация Обамы пытается оказать влияние на будущую администрацию Трампа и демонстрирует, в каких границах следует действовать избранному президенту. Трампу, если он сочтет данные предостережения излишними, придется приложить множество усилий для того, чтобы уменьшить негативные последствия этих действий", — сказал Сезер.

По его словам, это редчайший случай в дипломатической практике, когда такое количество дипломатов высылается из страны.

"Подобное решение Обамы в конце срока его президентства имеет непосредственную связь с результатами прошедших в США выборов. Администрация США открыто заявляет, что на исход выборов повлияло вмешательство России. Но я сильно сомневаюсь, что такое решение было бы принято, если бы выиграла Хиллари Клинтон. В глобальном масштабе США могли пойти на такой шаг из-за того, что действия России в последнее время сильно их беспокоят и оказывают большое влияние на мировые события", — отметил собеседник агентства.