США прекращает финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя USAID.

"Так как ситуация в Одессе изменилась и стало ясно, что нет четкого пути для продолжения партнерства с одесской таможней, программа была завершена", — сообщил представитель USAID, пожелавший остаться неизвестным.

Экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская сообщила Рейтер, что чиновники заблокировали ее попытки внести изменения в работу таможни, такие как увольнение коррумпированных чиновников и строительство нового таможенного терминала, в работе которого должны были использоваться предоставленные USAID компьютеры.

"USAID находится в процессе возврата компьютеров, которые не использовались. Они будут перераспределены между другими проектами USAID и партнерами в поддержку процесса реформ на Украине", — добавил представитель организации.

Михаил Саакашвили 7 ноября заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.

Впоследствии со своего поста ушла и Марушевская, которая не исключала такого развития событий, если не будет продвижений с реформой таможни. На днях украинские СМИ сообщали о расследовании, которое начала в ее отношении государственная фискальная служба по подозрению в коррупции.