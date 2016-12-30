Рахой заявил, что не допустит референдума в Каталонии

МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что не допустит проведения референдума о независимости Каталонии, а также считает, что конституционная реформа не решит каталонскую проблему.

"Нельзя проводить референдум, нельзя уничтожить национальный суверенитет и лишить людей права определять будущее своей страны всем вместе", — заявил Рахой на итоговой пресс-конференции 2016 года.

Глава испанского кабинета добавил, что власти Испании "не пожалеют усилий для удовлетворения требований (автономного сообщества – ред.), но при уважении единства Испании".

Он вновь призвал власти автономного сообщества к диалогу. "Говорить – это правильно. Правительство продемонстрировало намерение вести диалог. Думаю, с другой стороны тоже есть такое желание. Единственное, о чем нельзя говорить, – это о невыполнении закона", — добавил глава испанского кабинета.

При этом Рахой высказал мнение, что реформа конституции не поможет решению каталонской проблемы. Он также призвал власти Каталонии "не предпринимать шагов, противоречащих здравому смыслу".

По словам председателя правительства, отказ каталонских политиков выполнять требования судов "ни к чему не приведет". "Я предлагаю нечто более разумное – я предлагаю говорить, призываю вести диалог. Говорят, конституционная реформа решит проблему. Я думаю, нет. Речь идет о том, чтобы строить, принимать правильные решения, ориентированные на будущее. Пусть никто не обманывается. Ни один председатель правительства Испании, я точно, не согласится с уничтожением национального суверенитета, нашей истории, единства. Мы не допустим, чтобы каталонцы были бы вынуждены выбирать, быть им каталонцами, испанцами или европейцами. Они и каталонцы, и испанцы, и европейцы", — заявил Рахой.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.